Ecrire une nouvelle aussi terrible est incroyablement difficile. On avait encore envie de croire à une erreur après l'annonce initiale de TMZ. Mais lorsque des médias comme ABC, ESPN et l'AFP relayent l'information, l'espoir n'est plus permis. Kobe Bryant, l'icône des Los Angeles Lakers, est mort dans un accident d'hélicoptère à Calabasas en Californie dimanche, en compagnie des quatre autres occupants de l'appareil.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

L'onde de choc est déjà palpable sur les réseaux sociaux, où beaucoup ne veulent pas croire que ce drame est survenu. Kobe Bryant, 41 ans, avait encore tweeté samedi un message de félicitations à LeBron James, qui venait de le dépasser au classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA.

On n'ose pas imaginer ce que vit sa famille à l'heure actuelle, sa femme Vanessa et ses quatre filles. La légende des Lakers et de la NBA continuait d'être présente dans les médias à travers ses analyses de séquences de jeu sur ESPN, mais aussi en tant que père très présent pour ses enfants, notamment Gianna, qui a hérité du talent de la famille pour le basket.

Il est difficile de se dire qu'il y aura cette nuit des rencontres de NBA qui vont se jouer. Parmi les joueurs actuels de la ligue, combien ont Kobe Bryant pour idole ? Combien ont joué avec lui ou croisé son chemin et seront en capacité de disputer une rencontre sans s'effondrer en pensant à leur camarade tragiquement disparu ?

Les prochains jours et les prochaines semaines vont être durs pour les fans de basket. Particulièrement ceux qui ont grandi en admirant celui qui restera assurément l'un des sportifs les plus marquants et talentueux de l'histoire.

RIP, Kobe "Bean" Bryant.