Comme attendu, LeBron James a encore franchi un cap dans l'histoire de la NBA la nuit dernière. Lors de la défaite des Los Angeles Lakers sur le parquet des Philadelphia Sixers (91-108), l'ailier a marqué 29 points. Et le King en avait seulement besoin de 18 pour dépasser Kobe Bryant. Ainsi, James est officiellement devenu le 3ème meilleur marqueur de l'histoire de cette Ligue. Avec désormais 33 655 points marqués en carrière, LBJ se trouve derrière Karl Malone (36 928) et Kareem Abdul-Jabbar (38 387) dans ce classement. Après cette belle performance individuelle, James n'a pas caché sa fierté devant les médias.

"C'est juste beaucoup trop. Beaucoup trop. Tout cette histoire est beaucoup trop. Cela n'a aucun sens. Pour résumer rapidement cette longue histoire, je porte ici le maillot des Lakers, à Philadelphia, d'où il vient. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a donné ses chaussures au All-Star week-end. C'est irréel. Cela n'a aucun sens, mais l'univers décide parfois de ces choses dans ta vie. Et cela n'a probablement pas besoin d'avoir un sens, c'est juste comme ça. Et je suis heureux d'être dans la conversation avec Kobe Bryant, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, et l'un des plus grands des Lakers. Ce gars a deux maillots accrochés au Staples Center. C'est juste dingue", a lâché LeBron James.

Un bel hommage au passage de LeBron James pour le Black Mamba. Et de son côté, Kobe Bryant, qui avait refusé d'assister au match pour "laisser toute la lumière" sur le natif de d'Akron, l'a félicité sur Twitter en lui affichant son respect. Les vrais reconnaissent les vrais.