Nikola Mirotic : le plan qu’il a mis au Jazz pour abandonner la NBA

Nikola Mirotic allait signer un deal en or avec Utah, jusqu'à ce qu'il soit pris de remords à l'aéroport et fasse demi-tour...

Lorsque Nikola Mirotic a décidé de quitter la NBA à l'été 2019 pour retourner en Europe, tout le monde a été un peu choqué. Les Européens qui reviennent sur le Vieux-Continent, généralement la queue entre les jambes, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais Mirotic n'était pas dans ce cas.

Après sa fin d'aventure tumultueuse à Chicago, où l'ensemble de la franchise ou presque a pris fait et cause pour Bobby Portis alors que c'est bien le Monténégrin qui s'est fait mettre KO par son coéquipier à l'entraînement, Mirotic avait joliment rebondi aux New Orleans Pelicans. Dans une ligue où les joueurs capables de s'écarter valent cher, l'ancien Madrilène avait tout pour briller encore quelques années et signer de jolis chèques. Au lieu de ça, il s'est envolé pour le FC Barcelone, dans son pays d'adoption, l'Espagne.

Ce que l'on ne savait pas, c'est que Nikola Mirotic, en décidant de revenir en Europe pour sa famille, a mis un plan à une équipe qui se pensait très proche de le signer : le Utah Jazz. Il a raconté cette mésaventure chez Eurohoops.

"Je voulais passer la free agency en vacances, du côté d'Athènes, avec ma famille. Utah voulait absolument me rencontrer le 30 juin et me faire signer dès le début de la free agency. Ils m'ont offert trois ans de contrat, c'était du garanti. Un superbe deal.

J'ai parlé à ma femme et elle m'a dit de faire ce qui me rendrait heureux. J'ai réservé un billet pour Salt Lake City pour 48 heures. J'attendais à l'embarquement à l'aéroport de Thessalonique, quand j'ai commencé à me demander ce que j'étais en train de faire.

Pourquoi est-ce que je n'étais pas avec ma famille ? Pourquoi la NBA ? Je me suis dit : Ne fais pas ça, Niko. Si tu vas là-bas, tu vas signer avec le Jazz. J'ai quitté l'aéroport et suis retourné à l'hôtel.

J'ai dit à mon agent que je n'étais pas monté dans l'avion et qu'il s'excuse de ma part au près d'Utah pour ne pas m'être présenté au rendez-vous. J'avais décidé de choisir une autre route. Je ne voulais pas continuer à jouer en NBA".

Utah n'aurait sans doute pas été contre le fait de pouvoir compter sur les qualités de Nikola Mirotic cette saison. L'histoire est ainsi faite et l'international espagnol est plus heureux loin de la ligue. Il a tout de même expliqué ce qui, techniquement, ne lui donnait pas plus envie que ça de rester en NBA.

"Le jeu était complètement différent. C'était un basket plus individuel. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, pendant ma première saison, que le jeu tournait autour des stars de l'équipe : les entraînements, les matches, les systèmes... Ils doivent d'abord recevoir la balle et ensuite on décide. On sait déjà qui prend les derniers tirs et ça m'a toujours dépassé".

Avec cette explication, il est probable que l'on ne revoit plus jamais le pourtant excellent Mirotic en NBA.