Touché par le COVID-19, Noah Vonleh est viré par les Bulls

Noah Vonleh cherchait à faire ses preuves aux Chicago Bulls pendant la présaison. Parce que le neuvième choix de la draft 2014 ne disposait pas d’un contrat garanti. Il devait se battre pour une place au sein de l’effectif. Mais ses ambitions ont été mises à mal par le COVID-19. Testé positif, le jeune intérieur a été coupé dans la foulée par la franchise de l’Illinois.

« Malheureusement j’ai été testé positif au COVID-19 et mon aventure aux Bulls s’est terminée. Je remercie l’organisation pour tout. Même si c’était court, j’ai apprécié l’opportunité. Je vais bien et je suis pressé de retrouver une occasion de rejoindre une équipe NBA quand je pourrais rejouer », note le joueur dans un communiqué.

