Ce foutu Covid-19 a fait suffisamment de ravages pour ne pas en plus nous enlever des légendes NBA. Patrick Ewing, dont on a appris qu'il avait contracté le coronavirus la semaine dernière, a fait passer des nouvelles plutôt rassurantes au sujet de son état de santé.

Son fils, Patrick Jr, a ainsi communiqué lundi pour tenir les fans informés de l'évolution de la situation autour de l'ancien pivot des New York Knicks et actuel coach des Georgetown Hoyas.

"Je tiens à remercier tous les médecins et le personnel hospitalier qui s'est occupé de mon père Patrick Ewing pendant son séjour là-bas, ainsi que tous ceux qui nous ont adressé leurs pensées et leurs prières depuis l'annonce du diagnostic.

Mon père est désormais de retour à la maison et va mieux. Nous allons continuer de surveiller les symptômes et suivre les recommandations au sujet des mesures sanitaires", a tweeté Patrick Ewing Jr.

Depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, on a pu constater que les gens riches n'étaient pas assurés d'être mieux soignés et de guérir du Covid-19. Karl-Anthony Towns, qui a perdu sa mère il y a quelques semaines, peut malheureusement en témoigner.

Savoir que Patrick Ewing va mieux est donc un soulagement, dans l'espoir que l'on apprenne prochainement que le membre de la Dream Team 92 est parfaitement guéri et capable de reprendre du service à Georgetown.

