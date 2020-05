Pau Gasol et les Lakers, et si l’histoire n’était pas terminée ?

Entre l'une des plus belles franchises NBA et l'un des plus grands joueurs européens de l'histoire, ça a été le grand amour pendant six ans. Arrivé en provenance de Memphis, Pau Gasol a été le lieutenant parfait de Kobe Bryant lors du doublé des Lakers en 2009 et 2010. Une histoire qui s'est terminée en 2014 au moment où l'Espagnol a choisi de rejoindre les Bulls. Depuis, le Barcelonais est passé par San Antonio, Milwaukee et Portland (où il n'a pas joué cette saison). À pratiquement 40 ans, Pau Gasol doit désormais penser à la manière dont il quittera la scène. Il pourrait d'ailleurs prendre sa retraite dès cet été. Mais l'intéressé à une petite idée derrière même s'il n'y croit qu'à moitié.

"Est-ce que j'ai déjà considéré ça? Ce n'est pas comme si j'avais eu plein d'opportunités. C'est quelque chose que j'ai en tête. Faire ma dernière année avec les Lakers, ce serait génial. C'est attrayant mais l'opportunité ne s'est pas présentée de manière officielle. J'ai une superbe relation avec Jeanie Buss, les Lakers et la ville de Los Angeles. Ça représentera toujours beaucoup pour moi, peu importe ce qui arrive. On verra mais pas vraiment."

Ce serait en tout cas très beau pour un joueur qui a marqué l'histoire de la franchise, et dont le maillot pourrait être retiré. Il mérite en tout cas bien mieux que de finir son immense carrière dans l'anonymat, ce qui est un peu le cas actuellement.