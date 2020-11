Paul George avait une promesse du Thunder lorsqu’il a prolongé en 2018

Son trade l'an passé a beaucoup surpris. L'été dernier, Paul George avait rejoint Kawhi Leonard aux Los Angeles Clippers via un échange retentissant que personne n'avait vu venir. Un deal entre deux franchises qui avaient finalement deux visions différentes. Des Clippers voulant gagner tout de suite et un Thunder qui arrivait en bout de cycle. Et si Sam Presti et Lawrence Franck, les deux GM, sont rapidement parvenus à un accord, c'est qu'OKC a respecté sa parole envers George.

Au moment de le prolonger en 2018, le Thunder lui avait fait une promesse, sans pour autant qu'elle soit signifiée dans le deal. En gros, un accord verbal qui ne valait rien juridiquement parlant. Selon les informations de Brian Windhorst, l'équipe dirigeante du Thunder avait expliqué à PG qu'il le laisserait partir s'il le désirait à l'avenir.

"De ce qu'ai compris, voilà ce que le Thunder lui a dit 'Paul, re-signe avec nous et si tu ressens le besoin de partir, alors viens nous voir et nous travaillerons ensemble pour t'accommoder du mieux possible", explique l'insider d'ESPN.

Dans un monde où le business est roi, il est rare de voir une parole être honorée. Puisque pour rappel, c'est Paul George qui avait demandé à rejoindre les Clippers afin d'y jouer avec Kawhi Leonard. Son souhait a été exaucé quelques jours après. On comprend mieux maintenant pourquoi Paul George n'avait rencontré aucune autre équipe en 2018.

Il gardait, en quelque sorte, la main sur son avenir chaque été. Ce qu'aucune autre équipe n'aurait pu lui promettre. Il a essayé un an de plus, ça n'a pas marché. OKC savait sans doute qu'il voudrait rentrer chez lui, à Los Angeles, avant d'atteindre les 30 ans. Dans le lot, OKC a pu mettre la main sur des pick, le très prometteur Shai Gilgeous-Alexander et Danilo Gallinari qui, même s'il va quitter le navire, a rendu de précieux services.

Paul George comme un fou lorsqu'il apprend son trade aux Clippers