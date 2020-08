Les matches de la nuit en NBA

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks : 154-111 (3-2)

Denver Nuggets - Utah Jazz : 117-107 (2-3)

- Il faut être assez fort mentalement pour ne pas couler après avoir été la cible principale des moqueries sur la planète NBA depuis 10 jours. Paul George, devenu "Pandemic P" après ses performances indigentes jusque-là dans la série contre Dallas, est redevenu "Playoffs P" pendant le game 5 cette nuit. Après avoir shooté à 29% sur les quatre matches précédents, George a été monstrueux d'efficacité lors de la déculottée administrée par son équipe à des Mavs complètement à côté de la plaque.

L'ancienne star d'Indiana a claqué 35 points à 12/19 en... 25 minutes. Une colère froide, expresse, évacuée sur le terrain comme il sait si bien le faire à la base. Dallas a pris de plein fouet l'ouragan Paul George et l'envie globale des Clippers de reprendre la main sur les débats.

Après le match, il a reconnu avoir souffert mentalement de l'éloignement avec sa famille et de son incapacité à être lui-même depuis son arrivée dans la bulle. Ce match va peut-être lui servir de référence et lui permettre d'être à nouveau le joueur que l'on connaît.

Paul George alias Pandemic P se fait démonter sur internet

- Paul George n'a évidemment pas tout fait tout seul. Les Clippers ont livré une masterclass qui se traduit bien en chiffres. George et Kawhi Leonard sont devenus les premiers coéquipiers de l'histoire à inscrire au moins 30 points chacun avec moins de 30 minutes de temps de jeu. Les 154 points inscrits constituent un record de franchise, tout comme les 22 paniers à 3 points, l'écart de 43 points et le pourcentage d'adresse (63.1%). C'est ce que l'on appelle une belle mise au point.

- Après son game winner fantastique 48 heures plus tôt, Luka Doncic est rentré dans le rang : 22 points à 6/17, 8 rebonds et 4 passes pour le Slovène. Si c'est ça son standard de "match raté", les Mavs sont tranquilles pour les années à venir.

- Tout le monde n'a pas apprécié le réveil de PG13, ni la fessée cul nu au tableau d'affichage. Tim Hardaway a pris une flagrante pour cette agression qui a donné envie à Paul George d'aller en découdre.

- Ca débat pas mal sur cette séquence entre Marcus Morris et Luka Doncic. L'intérieur des Clippers a marché (accidentellement ou pas) sur la cheville gauche du Slovène. On ne dit pas qu'il l'a fait exprès. Juste que si on devait imaginer quelqu'un pour faire ce sale boulot dans le roster des Clippers, ce serait forcément lui ou Pat Beverley..

Marcus Morris, Sr. stepped on the left ankle of Luka Doncic causing his left shoe to come off...this looks a little questionable...what y’all think? #NBAPlayoffs #MFFL #ClipperNation pic.twitter.com/btC0GKPoUF — Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) August 26, 2020

- Dans l'autre match de la nuit, Denver a évité l'élimination en revenant à 3-2 contre Utah. Les Nuggets peuvent dire merci à Jamal Murray. Avec 42 points, dont 33 en deuxième mi-temps, le Canadien a sauvé les meubles avec un style assez fou. Murray a shooté à 17/26 tout en incluant 8 passes, dont un caviar pour Nikola Jokic pour sceller le sort de la rencontre à 23 secondes de la fin.

Une preuve que Jamal Murray marche sur l'eau depuis deux matches : 92 points, 19 rebonds et 15 passes, avec aucune perte de balle et des pourcentages affolants (61-57-100).

Son spin move face à Rudy Gobert, c'est de l'art, tout simplement.

Just stop it, Jamal 🤧 pic.twitter.com/SgJeZijRza — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 26, 2020

- Michael Porter Jr a encore été plutôt bon et utile offensivement en sortie de banc (15 pts). Par contre, Mike Malone prend constamment sur lui pour ne pas assassiner son rookie à chaque séquence défensive comme celle-là...