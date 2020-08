Entre Paul George et ses épaules, l'histoire d'amour n'a pas franchement duré longtemps. Lors de son retour en début de saison, il avait expliqué se sentir mieux que jamais avec "deux épaules neuves". La conséquence de deux opérations survenues l'été dernier. Alors, quand on l'a vu se pointer au point presse avec une énorme poche de glace après le Game 2, on s'est dit que ça ne sentait pas très bon. Il a remis ça cette nuit après la troisième manche.

En voyant ses chiffres, il n'est pas compliqué de faire un parallèle évident. 4/17 dont 1/8 de loin il y a 48 heures. Pareil dans la Game 3 où on a constaté que son partenariat avec quelques boîtes de maçonnerie n'était pas terminé. 3 réussites seulement sur les 16 parpaings balancés. Et sur les trois, deux sont des lay-ups... Oui, ça ne va pas fort pour Paulo qui est sous le feu des critiques. Un très vilain 7/33, ça pique. Mais lui rappelle que son job ne se limite pas mettre cette balle dans le cercle.

"Je ne suis pas James Harden. Ce n'est pas mon fond de commerce de shooter et scorer. Je peux et c'est une fierté, être efficace des deux côtés du terrain. Mais parfois il y a des nuits comme ça, où je n'arrive pas à mettre un tir. Je ne peux pas laisser ça affecter mon jeu. Les gens sont tellement captivés par ce que pensent les autres. Je suis Paul George, je me fous d'être quelqu'un d'autre. Je suis qui je suis. Vous aimez ça ou pas. C'est aussi simple que ça."

Il faut tout de même préciser que Paul George a distribué 7 passes et pris 9 rebonds. N'y voyez cependant pas un tacle quelconque sur James Harden. Il est exact de dire que le barbu est un scoreur avant tout. Sans être un grand défenseur. Et ça, ce n'est pas nouveau.

