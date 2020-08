Damian Lillard vs les Clippers, let’s get ready to rumble !

Le match entre les Portland Trail Blazers et les Los Angeles Clippers a découlé sur un clash entre Damian Lillard, Patrick Beverley et Paul George.

Il reste 18,6 secondes à jouer quand Damian Lillard se présente sur la ligne des lancer-francs. Les Portland Trail Blazers sont menés d’un point par les Los Angeles Clippers. Avec ses deux tentatives, le meneur peut donc donner l’avantage à son équipe. Connu pour sa solidité dans le money-time, Lillard va pourtant craquer. Deux échecs. Et le banc des Californiens se régale ! Il se déchaîne même !

Patrick Beverley et Marcus Morris font de grands gestes pour se moquer du leader des Blazers. « It’s Dame Time », crie même le meneur ! Finalement, ces deux tentatives ratées vont avoir un gros impact. Portland ne va pas s’en remettre pour s’incliner 117-122. Paul George, un peu nerveux après des mots échangés avec Gary Trent Jr, en rajoute une couche en chambrant Lillard au coup de sifflet final : un signe d’au revoir de la main.

Damian Lillard sort la sulfateuse !

Présente devant les médias après cette défaite, la star des Blazers n’a pas échappé aux questions sur l’attitude de ses adversaires. Et comme sur les parquets, Lillard sait se montrer tranchant ! Ainsi, il a sorti le grand jeu pour allumer Beverley et George !

"Je n’ai pas vu, mais j’ai entendu (Beverley). Après mon premier échec, je l’ai entendu crier. Pour moi, ça démontre juste qu’il attendait autre chose de moi. Ils savent ce que je fais.

Et il l’a bien vu quand j’étais dans ma deuxième année et qu’il était à Houston. Je suis qu’il s’en souvient très bien. Donc je comprends sa réaction quand il me voit échouer en fin de match.

PG a fait ce signe car il a été aussi surpris de mes échecs. Et il a connu cette expérience l’an dernier. Donc au final, j’ai envoyé Patrick Beverley à la maison. Paul George aussi l’an dernier en Playoffs. Donc ils savent.

Ils ont réagi comme ça car ils n’attendent pas ça de moi. Il s’agit d’un signe de respect. Et ça permet de rappeler ce que j’ai réalisé. Je suis pas du tout offensé par ça. Plus que tout ça démontre simplement qu’ils ont été blessés par ces précédentes situations ", a enchaîné Damian Lillard.

Ces Blazers ont du courage, du cœur et des c… !

Effectivement, il y a un vrai passif entre les trois hommes ! Avec les Blazers, Lillard a déjà éliminé Beverley et George. Et on se souvient que l’an dernier, la tension était forte après l’élimination de l’Oklahoma City Thunder de George sur "un mauvais tir" de Lillard. De son côté, PG avait dans le même temps simplement glissé un petit tacle à son adversaire face à la presse.

"Tout ça ? Juste de la compétition. Ça fait partie du jeu. Aussi simple que ça. Certains peuvent jouer en parlant, d’autres non", a commenté Paul George.

Un vrai clash sur les réseaux

Fin de l’histoire ? Absolument pas ! Car sans surprise, la sortie médiatique du patron de Portland a fait du bruit. Largement relayés sur les réseaux sociaux, les propos de Lillard ont attiré l’attention de George et Beverley. Ainsi, sur le compte Instagram du Bleacher Report, les trois joueurs ont échangé les amabilités !

"Cancun à 3", a ainsi répondu Beverley. "Et tu vas être envoyé à la maison cette année, respect", a lancé Paul George. "Continue de changer d'équipes... d'éviter le travail difficile. Vous êtes des imbéciles", a répliqué Damian Lillard. "Respecte ça aussi lors de mon passage dans ma première équipe j’ai eu plus de succès… Le Dame Time touche à sa fin", a terminé Paul George.

Bon, Damian Lillard a tout de même mené les Blazers en finale de la Conférence Ouest. Paul George l’a fait deux fois à l’Est avec les Indiana Pacers. Avec la grosse concurrence à l’Ouest et la relative "faiblesse" de l’Est, il y a match. Mais peu importe les arguments, ce clash ajoute du piment à cette bulle ! C’est aussi ça la NBA, du trash talk. Franchement, même si c’est utopique cette année vu le classement actuel, on est prêt à payer très cher pour une série des Playoffs entre ces deux équipes !