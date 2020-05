Paul George donne son cinq All-Time et prend Kobe à la place de Jordan

C’est la grande mode de cette intersaison forcée : demander aux stars NBA de composer leur cinq majeur ultime. Plusieurs s’y sont déjà collés ces dernières semaines. C’était désormais le tour de Paul George, interrogé par Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’ailier des Los Angeles Clippers a fait quelques choix originaux.

« Je prendrai LeBron à la mène. Kobe au poste deux. Oui, je sais que Michael Jordan est le meilleur mais j’ai grandi avec Kobe donc je vais choisir Kobe. Larry Bird serait mon poste trois. Kevin Garnett en quatre. Puis Shaquille O’Neal en pivot. »

Paul George préfère donc Kobe Bryant que Michael Jordan dans son cinq All-Time. C’est évidemment juste un choix personnel, celui d’un basketteur originaire de Los Angeles et qui a donc grandi avec les exploits du Black Mamba. En revanche, LeBron James en meneur, c’est peu commun dans les cinq majeur de ce type. De même que Kevin Garnett au poste quatre. C'est limite ça le plus gros blasphème. KG devant Tim Duncan ou Dirk Nowitzki. Mais bon, pour le coup, son équipe est plus originale que celle d'autres joueurs NBA.

Et vous, quel est le vôtre ?