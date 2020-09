Paul Millsap en a vraiment marre de croiser LeBron James en playoffs

Comme Michael Jordan avant lui, LeBron James a brisé l'élan d'un paquet d'équipes à l'Est. Avec huit finales d'affilé entre 2011 et 2018, difficile de faire mieux pour barrer la concurrence. Comme les Atlanta Hawks époque Al Horford, Paul Millsap et cie. L'équipe qui avait régné sur l'Est en 2015. Par deux fois, les Faucons se sont fait balayer par les Cavs du King. Paul Millsap a donc mis le cap à l'Ouest, à Denver, pour ne plus être embêté par James. Sauf que depuis deux ans, LBJ a débarqué à Los Angeles et voilà que les deux hommes s'affrontent une nouvelle fois en playoffs. En finale de conf'.

"Quand il est arrivé à LA, je lui ai dit 'j'ai essayé de te dégager à l'Est, et maintenant c'est toi qui vient à l'Ouest'. Finalement, on se retrouve en finale de la conférence Ouest. Il a été champion plusieurs fois et je suis à la recherche de mon premier. J'ai la sensation que c'est à mon tour de le faire."

Sur ses neuf derniers matches en playoffs contre LeBron, Paul Millsap est toujours fanni. Et il admet que cette opposition le motive encore plus.

"Je mentirais si je disais que ce n'est pas vrai", dit-il sur son objectif personnel d'éliminer enfin James. On a toujours eu de bonnes équipes mais on était un peu court et je suis fatigué de vivre ces situations face à lui. Il n'y a rien de personnel mais tu veux affronter le meilleur, le battre et je suis prêt à franchir cette étape."

Menés 1-0 par les Lakers, Denver ne pourra plus faire dans l'effet de surprise après les deux dernières remontées. Et malheureusement pour lui, il sera une nouvelle fois très compliqué pour Millsap de franchir l'obstacle LeBron.

Les Lakers (encore) avantagés par l'arbitrage dans le Game 1 ?