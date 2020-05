Pourquoi Kobe Bryant se voyait en Stephen Curry et Klay Thompson

Kobe Bryant avait le sentiment que Klay Thompson et Stephen Curry étaient deux joueurs qui se rapprochaient de lui. Il expliquait même pourquoi.

Michael Jordan était tellement fort qu’il a créé un mythe autour de sa personne. Et tout le monde lui cherchait constamment un successeur. Qui sera le nouveau MJ ? Grant Hill ? Jerry Stackhouse ? Allen Iverson ? Tracy McGrady ? Vince Carter ? Kobe Bryant a finalement été celui qui s’est le plus rapproché de « Sa Majesté ». Puis rebelote. Qui est le joueur actuel qui se rapproche le plus du « Black Mamba » ? Une question à laquelle ce dernier a justement répondu lors d’une interview.

« Je pense qu’il y en a plusieurs qui ont une approche très, très, très sérieuse du jeu. Mais je dois rendre hommage aux joueurs des Golden State Warriors. Klay et Steph ont l’air très calmes, ils passent pour des gars gentils. Mais ces mecs sont des assassins au sang-froid. Ils s’en fichent de ce que vous pensez d’eux. Ils s’en fichent de marquer ou manquer un tir pour la gagne. Ils sont là pour faire le job. Ils ont un vrai instinct de tueur. »

Un bel hommage à Stephen Curry et Klay Thompson, trop souvent oubliés de ce genre de discussion. Peut-être à cause de leur côté gentils garçons justement. Alors, certes, leur profil est complètement différent de celui de Kobe Bryant. Mais leur nature de compétiteur les rapproche inévitablement du quintuple champion NBA.