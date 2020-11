Présaison NBA : Toutes les dates connus, 5 matches clé à suivre

Le basket NBA revient bientôt. Dès le 11 décembre. C'est la date annoncée pour le début de la présaison. La ligue a dévoilé hier soir le calendrier complet des matches de préparation pour la prochaine saison, qui débutera elle le 22 décembre.

La saison NBA 2020-2021 débutera avant Noël, les joueurs ont voté !

Le calendrier de la présaison NBA 2020

Full NBA Preseason schedule: pic.twitter.com/QIpc6lWdO9 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2020

On a d'ores-et-déjà noté quelques affiches intéressantes.

La première bataille de Los Angeles, le 11 décembre

La NBA nous gâte. Dès le départ. Avec un premier duel entre les Los Angeles Clippers et les Los Angeles Lakers en ouverture de la présaison. Même si ce choc ne promet évidemment pas d'être significatif. Les Lakers ont été sacrés au mois d'octobre dernier. Ils ne feront probablement pas jouer leurs superstars, ou alors à peine un quart d'heure, pour cette reprise du 11 décembre. Mais ça reste un duel entre deux des principaux candidats au titre, si ce n'est les deux principaux.

Luka Doncic vs Giannis Antetokounmpo, le 12 décembre

Et si c'était le passage de témoin entre deux MVP ? Double-lauréat du trophée, Giannis Antetokounmpo est en course pour le triplé mais Luka Doncic est considéré comme le favori des bookmakers pour être nommé meilleur joueur de la saison. En attendant, les deux superstars européennes pourront en découdre en... présaison. Avec un duel qui s'annonce intéressant malgré le contexte amical.

Le grand retour de Kevin Durant en NBA, le 13 décembre

Voilà maintenant un an et demi que l'on attend ça. De revoir Kevin Durant sur un parquet. En tenue. Prêt à jouer. Normalement, ses grands débuts avec les Brooklyn Nets sont prévus pour le 13 décembre. A l'occasion d'un duel contre les Washington Wizards... avec peut-être aussi le retour de John Wall. On suivra ça avec une attention particulière.

Doc Rivers contre Boston, comme un symbole, le 15 décembre

Pour ses débuts sur le banc des Sixers, Doc Rivers retrouvera son ancienne franchise, les Celtics. Grands rivaux de Philadelphia. Et surtout un choc entre deux équipes qui espèrent aller en finales à l'Est - et même plus haut. L'occasion de jauger, même rapidement, les premiers choix du coach à la tête de Philly.

Deux équipes surprises face à face, le 19 décembre

Atlanta contre Memphis. Qui aurait pu penser que ça constituerait une affiche. Mais les Hawks et les Grizzlies sont ambitieux. Les premiers cités ont nettement renforcé leur effectif pendant l'intersaison en ajoutant Rajon Rondo, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, Tony Snell ou encore Kris Dunn. Les seconds ont les dents longues derrière Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Ces deux formations entendent bien se frayer un chemin jusqu'en playoffs. Elles pourront se tester l'une contre l'autre à la toute fin de la présaison NBA, quand les stars seront normalement à 70% et déjà performantes.