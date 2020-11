La saison NBA 2020-2021 débutera dans un mois et demi, après l'accord trouvé entre le syndicat et la ligue.

C'était devenu une évidence et le vote du syndicat des joueurs l'a entériné. La saison NBA 2020-2021 débutera bien le 22 décembre prochain pour un calendrier de 72 matches, comme l'a confirmé Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Quelques détails doivent encore être évoqués, comme la date du début de la free agency et la possibilité d'augmenter le salary cap jusqu'à la fin du CBA (Collective Bargaining Actuel), mais ils ne constituent pas un obstacle sérieux pour la validation de l'accord global.

Les arguments de la ligue, qui avait annoncé qu'une perte pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars était à craindre en cas de reprise en janvier, et le fait que certains joueurs n'aient pas disputé la moindre rencontre depuis février et l'interruption de la saison à cause de la pandémie, ont pesé lourd.

Le mini-tournoi pour les playoffs bientôt instauré par la NBA ?

Les training camps vont donc démarrer dès le 2 décembre, alors que la Draft aura toujours lieu le 18 novembre, avec une ouverture de la free agency programmée dans la foulée, quelques jours plus tard. Même si la plupart ds très grands noms de la ligue ne sont pas en fin de contrat, il risque d'y avoir des mouvements dans tous les sens pendant la courte période entre l'ouverture du marché et le début des camps d'entraînement.

Les Los Angeles Lakers et le Miami Heat, qui ont tous les deux disputé les Finales NBA le mois dernier, n'ont pas encore réagi. On surveillera évidemment ce que fera LeBron James, dont son coéquipier Danny Green avait déclaré qu'il serait étonnant de le voir en action lors du premier mois de la saison si celle-ci démarrait le 22 décembre...

La NBA pourrait bientôt annoncer également la tenue d'un tournoi de barrage (le fameux "play-in tournament") durant lesquelles se joueront les deux dernières places qualificatives pour les playoffs dans chaque conférence en fin de saison régulière.