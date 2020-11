La NBA et les joueurs discutent en ce moment d'introduire pour de bon un tournoi de barrage annuel pour les dernières places en playoffs.

Vous avez aimé voir Portland et Memphis en découdre dans un barrage pour atteindre les playoffs la saison dernière ? La NBA a pour projet d'étendre ce système de qualification pour les playoffs et d'en faire un vrai mini-tournoi.

Selon Adrian Wojnarowski et Zach Lowe d'ESPN, des discussions (parallèles à celle sur la date de la reprise de la saison) sont en cours entre la ligue et le syndicat des joueurs pour mettre ça en place pour 2021.

Si vous vous souvenez bien, Memphis, qui avait terminé la saison régulière à la 9e place, avait pu affronter Portland, 8e, pour voler le précieux sésame aux Blazers. Les Grizzlies devaient l'emporter deux fois (contre une pour Portland) pour pouvoir se qualifier. Damian Lillard et les siens avaient réglé l'affaire d'entrée et s'étaient envolés pour la post-saison.

Cette fois, le projet de la NBA prévoit ce qui suit :

Les deux derniers spots pour les playoffs dans chacune des deux Conférences se joueraient sur des barrages

Les équipes classées 7e et 8e s'affronteraient pour déterminer qui sera qualifié d'office, en tant que 7e.

L'équipe vaincue affronterait alors le gagnant d'un autre barrage entre les équipes classées 9e et 10e.

Le gagnant de ce match serait qualifié pour les playoffs en tant que 8e.

Avec l'écart de victoires entre les équipes à l'Est, il n'y avait pas eu possibilité de barrage, puisque la NBA avait imposé que le 9e n'ait pas plus de quatre victoires de retard sur le 8e. Si ce projet est validé, le bilan importera peu et une équipe pourra réussir un hold-up même en ayant beaucoup de retard au classement.

L'augmentation du nombre de matches créée par cette réforme entraînerait de nouveaux revenus pour compenser un peu les pertes inévitables provoquées par la crise sanitaire. Il faut garder en tête qu'il s'agit là de l'objectif de la NBA dans tout ce qu'elle entreprend et entreprendra dans les semaines qui viennent.

