La NBA met la pression sur les joueurs, la reprise en décembre menacée

Adam Silver a fait savoir aux joueurs et aux franchises que sans accord vendredi, la saison NBA 2021 ne pourrait débuter en décembre. Les pertes financières colossales seraient alors de leur fait.

Adam Silver et la NBA ont vraiment très envie que la saison 2020-2021 débute le 22 décembre, on l'avait compris. C'est en ce sens que des informations sur la possible perte allant de 500 millions à 1 milliard de dollars, si les matches ne démarrent pas a cette date, a fuité dans la presse.

Mais alors que la deadline des négociations a été étendue à ce vendredi, le boss de la ligue a décidé de faire une piqûre de rappel en guise de petit coup de pression aux joueurs, avec lesquels la NBA négocie depuis plusieurs semaines.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Adam Silver a envoyé un message très clair aux franchises et au syndicat : le temps est compté pour une reprise le 22 décembre. Traduction : s'il y a un milliard de moins à se partager à la fin de la saison, ce sera de votre faute parce que vous avez voulu vous reposer un mois de plus.

Pourquoi la NBA veut absolument lancer la saison avant janvier : somme colossale en jeu !

La plupart des joueurs majeurs de la ligue, notamment ceux qui ont participé aux Finales NBA comme LeBron James, souhaitent que la saison débute autour du Martin Luther King's Day, le 18 janvier. Avec un nombre de matches qui s'annonce déjà moins important que d'habitude (on parlait de 72 matches si démarrage en décembre et d'au moins 10 de moins en cas de reprise en janvier, selon les plans de la ligue), que choisiront les joueurs ?

Il n'y a pas que pour le repos de quelques uns que cette reprise du 22 décembre pose souci. La free agency débuterait alors très rapidement après la Draft du 18 novembre, ce que plusieurs joueurs et franchises ne souhaitent pas.

Wait and see. Une réponse quant à la faisabilité du projet de la NBA arrivera vendredi ou samedi.