Une légende NBA explique pourquoi Rajon Rondo est un Hall Of Famer

A une époque où tous les meneurs stars passent la barre des 20 points par match, Rajon Rondo fait figure d’exception. Un joueur à part. Un vétéran au profil plus à l’ancienne. Autant dire autrement un pur gestionnaire. Mais surtout un winner. Le premier basketteur à décrocher une bague avec les Boston Celtics puis avec les Los Angeles Lakers (depuis leur déménagement en Californie).

Rajon Rondo, l’exploit unique d’un personnage unique

RR9 est une légende. Et pour de vrai. Une fois à la retraite, malheureusement dans quelques années, il sera immortalisé parmi les grands de son sport au Hall Of Fame. Ça, c’est un autre meneur de renom, pas n’importe lequel, qui le garantit.

« Rondo ira au Hall Of Fame parce que c’est probablement l’un des joueurs les plus intelligents de l’Histoire. Et c’est un champion. J’ai toujours dit que c’était une génie », confie Isiah Thomas.

https://twitter.com/ScoopB/status/1322612652804349952