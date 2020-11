Quand Collin Sexton passait tout près de gagner un match à… 3 contre 5 !

En novembre 2017, l'Alabama de Collin Sexton finissait le match à 3 contre 5 face à Minnesota. Et passait tout près d'un exploit irréel.

Il y a trois ans jour pour jour, le 25 novembre 2017, s'est produit un événement inédit et qu'on ne reverra peut-être plus en NCAA. Elle implique Collin Sexton, l'actuel meneur des Cleveland Cavaliers, et son équipe de l'Alabama Crimson Tide, opposée aux Minnesota Golden Gophers.

Sexton et Alabama ont bien failli gagner un match... à 3 contre 5.

"C'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai pu vivre", confiait Jordan Murphy, joueur de Minnesota.

Tout a démarré par une altercation, des expulsions et une blessure. C'est d'abord une embrouille qui a éclaté sur le terrain, menant à l'exclusion de cinq (!!!) joueurs d'Alabama d'un coup. Les cinq remplaçants ont en effet quitté le banc de touche pour pénétrer le parquet au début de la bagarre.

Les Crimson Tide se sont donc retrouvés à 5 contre 5, sans remplaçant. Puis à 4 après la cinquième faute de Dazon Ingram. Et enfin à 3 après la blessure de John Petty.

Le Grand LIVE de la Free Agency NBA équipe par équipe

Ils étaient alors menés de 13 points à 10 minutes de la fin. Et l'impensable s'est presque produit. Porté par Collin Sexton, alors freshman, et ses 40 points, Alabama est revenu à trois petites longueurs à une minute de la fin. Sexton, drafté en 6e position en 2017, a alors raté un tir à mi-distance qui aurait pu permettre à sa formation de réduire l'écart à un point.

Minnesota l'a finalement emporté 89-84. Mais ce scénario fou et ces images resteront dans les mémoires. D'aucuns diraient que si à l'époque l'équipe de Collin Sexton a failli gagner un match à 3 contre 5, son équipe actuelle, les Cavs, seraient bien capables de perdre un match à 5 contre 3 aujourd'hui...