Quand Kareem Abdul-Jabbar, 42 ans, calait 24 et 13 pour son dernier match lors des finales 89

Kareem Abdul-Jabbar n'est pas éternel mais presque. Et c'est son incroyable longévité qui en fait l'un des candidats pour le titre honorifique et abstrait de meilleur joueur de tous les temps. Pour preuve, à 42 ans, l'intérieur était encore un membre de la rotation des Los Angeles Lakers. Une franchise favorite pour le titre et finaliste en 1989. Si les Pistons d'Isiah Thomas, Dennis Rodman et compagnie ont fini par l'emporter, KAJ a tout de même compilé 24 points et 13 rebonds lors du Game 4, le dernier de sa carrière. Sacré monument.

Le dernier match en carrière de Kareem Abdul-Jabbar