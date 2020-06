Même si les festivités autour de ses 30 ans se sont achevées en fin d'année dernière, la Air Jordan 4 reste encore une valeur sure en 2020. Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques mois, un pack Metallic est enfin en approche et commence à sortir au compte goutte.

Le principe est simple : la 4 va se voir appliquer les coloris des Air Jordan 1 OG Metallic sorties en 1985. Et cette semaine c'est le colorway Red qui sort en premier .

Sobre mais diablement efficace, avec son upper en cuir blanc qui semble être sur les photos de très bonne qualité, et du rouge sur le col, le Jumpman de la languette et les boucles des lacets en plastique brillant. La semelle sera blanche, et la présence de la Air unit également rouge est un vrai plus.

Des versions Orange, Pine Green et Court Purple devraient également voir le jour dans les semaines et mois à venir.

La sortie de cette Jojo est confirmée pour le 20 juin et sera disponible chez nos amis de Corner Street. C'est du limité, ne trainez pas !

Les images de la Air Jordan 4 Metallic Red