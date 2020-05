Après ce début d’année cauchemardesque, l’espoir et l’enthousiasme renaissent à mesure que nous pouvons, prudemment, remettre le nez dehors. Du coup, nous ne pouvions attendre plus longtemps pour vous en dire plus sur le Mook REVERSE #5 que nous sommes en ce moment-même en train de finaliser et qui sera entièrement dédié à la carrière et à la personnalité hors-norme de Kobe Bryant !

Comme tout le reste de la communauté basket, la disparition soudaine de Kobe nous avait laissés sans voix. Pris par l’émotion, nous avions tout d’abord pensé attendre avant de lui dédier un numéro hommage, mais vous avez été si nombreux à nous demander de lui consacrer un Mook spécial que nous avons décidé de nous atteler à cette tâche gigantesque pour vous proposer un ouvrage de 240 pages aussi complet que sa panoplie offensive.

Depuis plusieurs mois, nous travaillons d’arrache-pied sur ce Mook pour lequel nous avons réuni une équipe de consultants et d’intervenants de luxe pour mieux comprendre ce qui se cachait derrière les écailles du Black Mamba. Pour nous aider dans cette tâche ambitieuse, nous avons pu compter sur l’enthousiasme et le soutien d’un rédacteur en chef d’exception : Waxx !

Nombre d’entre vous le connaissent par ses talents de musiciens, de ses apparitions avec les amis de la First Team... ou pour avoir joué la Marseillaise en ouverture d'un match NBA (!), mais ce fan absolu des Detroit Pistons est un mordu de basket totalement passionné par le talent et le parcours de Kobe Bryant.

A l’heure actuelle, nous sommes encore en plein travail et la sortie officielle de ce numéro se fera le 10 juin - les expéditions débuteront dans la foulée - mais nous avions hâte de partager ces quelques nouvelles avec vous. Nous vous réservons encore quelques surprises que nous vous révélerons très vite !

Vous pouvez d'ailleurs déjà pré-commander ce Mook pour vous assurer de figurer parmi les premiers à pouvoir en tourner les pages et profiter des frais de port gratuits jusqu'au 9 juin.

En espérant que vous avez traversé le confinement sans trop de heurts et que vous vous préparez à retrouver le cours d’une vie plus « normale », nous allons continuer de faire vivre le basket sur papier et dans les têtes comme jamais.