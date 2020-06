Pourquoi les Rockets peuvent sortir gagnants du break NBA

Pendant la saison, les joueurs NBA s’entraînent assez peu collectivement. Il y a évidemment des séances mais avec le rythme effréné des rencontres et des déplacements aux quatre coins du pays, le travail de cohésion se fait plutôt en amont, au moment du camp d’entraînement. C’est pourquoi effectuer des changements majeurs en cours de saison est parfois délicat. Les joueurs peinent à s’adapter à un nouveau système ou à créer de nouveaux automatismes parce qu’ils sont obligés d’apprendre sur le tas. Les Rockets ont pourtant pris ce risque cette saison.

Ils sont allés au bout de leur raisonnement « small ball » en sacrifiant complètement tous les pivots de leur effectif pour miser essentiellement sur des extérieurs polyvalents. Sans vraiment pouvoir travailler le projet au préalable. Mais là, avec le break et surtout avec le camp de reprise prévu par la NBA fin juin, les Texans vont vraiment avoir du temps tous ensemble pour parfaire leur stratégie.

« Nous avons changé notre équipe à la moitié de la saison. Nous sommes passés d’une équipe grande en taille à du ‘small ball’ donc je suis pressé d’arriver au camp pour que l’on se mette tous sur la même page. On sera encore meilleurs. Je pense que c’est un avantage pour nous », confie le coach Mike D’Antoni.

Mike D’Antoni says this can be a plus for the #Rockets:”We changed the team halfway thru the year.We went from a bigger team to playing small ball-So I’m looking forward to camp&then putting us on the same page to be able to compete even better.I think that’s an advantage for us” pic.twitter.com/yFo2RG8Jcy

