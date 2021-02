Darko Milicic, ex-bust NBA, s’en prend à…. Rudy Gobert ???

Décidément, on aura tout vu dans ce monde. Darko Milicic, deuxième choix de la draft des Detroit Pistons en 2003, champion NBA en 2004, mais surtout tristement célèbre pour avoir été pris devant Carmelo Anthony, s’est exprimé au sujet de Rudy Gobert. Enfin, surtout de son contrat. En comparant le pivot français à Nikola Jokic.

« Si Gobert vaut autant d’argent, alors notre Jokic devrait signer pour 500 millions de dollars. C’est dire à quel point il est plus fort que Rudy », confie l’ancien joueur interviewé par Eurohoops.

Rudy Gobert a signé une extension avec le Utah Jazz lors de la dernière intersaison. Pour 205 millions sur cinq ans. Un montant qui a fait grincer des dents. Celles de Shaquille O’Neal, quadruple champion NBA et ex-MVP, et donc celles de Darko Milicic, bust aux 468 matches en 9 saisons devenu ensuite combattant de MMA puis… fermier. Alors, bien sûr, il y a aussi derrière sa démarche un élan de patriotisme et de soutien envers son compère Nikola Jokic. C’est presque autant un compliment envers le « Joker » qu’une critique envers « Gobzilla. »

Mais c’est quand même ironique. Puis surtout, les 205 millions de Gobert ne veulent rien dire sans leur contexte. L’intérieur tricolore est l’un des meilleurs joueurs de son équipe. Probablement le plus important, sans être la première option offensive. C’est un All-Star et un double DPOY. Un statut qui, dans la ligue actuelle, équivaut automatiquement – que ce soit justifié ou non – à un contrat au maximum. Parce que si sa franchise ne lui propose pas, une autre le fera.

C’est la loi du marché. Les records des contrats sont battus chaque saison puisque le Cap – et donc les salaires – est indexé sur les revenus engendrés par la ligue. Ils sont constamment à la hausse. Si la tendance se poursuit, le contrat de Rudy Gobert ne paraîtra plus si élevé dans cinq ans. D’ailleurs, dans la suite de l’interview, Darko Milicic regrette que la NBA soit bien trop portée sur l’attaque. Ça valait vraiment le coup d’envoyer une pique à l’un des meilleurs stoppeurs du championnat…