Rudy Gobert fustige le manque de respect dont il est victime

Rudy Gobert et le Utah Jazz ont beau réaliser une saison magnifique, ils ne font visiblement pas rêver le grand public. Et c’est une pu*** d’injustice.

Le phénomène n’est pas nouveau. Les plus anciens s’en souviennent, les plus jeunes l’ont découvert avec les propos de LeBron James lors du choix de son équipe pour le All-Star Game. Le Utah Jazz n’a jamais déchaîné les passions. Même quand John Stockton et Karl Malone étaient la seule menace sérieuse au règne des Bulls, la franchise n’était pas appréciée.

C’est toujours le cas, malgré le très haut niveau de jeu produit par la team de Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Si on rajoute à cela le style de jeu du Français, pas étonnant qu’il soit sous-coté par certains, et pas vraiment mis en avant par les médias. Pourtant son abattage sur le terrain est tout simplement dingue.

On sait l’international tricolore frustré par cet état de fait. Mais il peut aussi s’en amuser. Après la victoire du Utah Jazz sur les Boston Celtics la nuit dernière, un fan se plaignait de ne pas voir d’highlights de Rudy Gobert sur les réseaux. Ce dernier a répondu avec humour :

« Je n’ai pas été crossé ou postérisé, donc tu sais tu ne me verras pas là-dessus. »

I didn’t get crossed or dunked on so you know you won’t see me on there 😂😂 https://t.co/62ImoO8ROG — Rudy Gobert (@rudygobert27) March 17, 2021

Pas facile d’être un joueur qui n’a pas le profil qui excite le grand public. Et on comprend qu’il ne se sente par moments pas respecté. Connaissant le bonhomme, ça décuplera sa motivation. En attendant, il a tout intérêt à en rire. Même si c’est certainement du rire jaune…