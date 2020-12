Rudy Gobert revient sur l’épisode malheureux des micros

Rudy Gobert voulait détendre l’atmosphère. Le monde n’avait même pas encore compris l’ampleur du coronavirus et de l’épidémie qui allait frapper la planète entière. Mais la NBA prenait déjà des précautions en interdisant aux journalistes d’interviewer les joueurs à moins d’un mètre. Alors tous les micros étaient posés sur une table, où les pros défilaient les uns après les autres pour répondre aux questions. Nous sommes en mars dernier. Et le Français a cru bon de toucher tous les téléphones avant de quitter la pièce.

Rudy Gobert a couple days ago...

touching all the media mics as a joke..

then testing positive for #Coronavirus tonight.. #NBA @nuggets @DenverChannel --> pic.twitter.com/DErOGZNvIm

— Lionel Bienvenu (@lionelbienvenu) March 12, 2020