Il n’est pas venu pour faire de la figuration. Certaines mauvaises langues se demandaient ce que Rudy Gobert allait bien faire au cours d’un All-Star Game. Le pivot français du Jazz leur a répondu en compilant un double-double, 21 points (10 sur 11 aux tirs) et 11 rebonds en 19 minutes. Une performance de mammouth en sortie de banc. Une manière de rappeler qu’il avait évidemment sa place, parmi les meilleurs joueurs du monde, à un tel événement.

« Gobzilla » est monté progressivement en puissance pour notamment peser dans le troisième quart temps. Alors que le Team Giannis se dirigeait vers une deuxième défaite (après avoir perdu le premier quart), le géant tricolore a calé deux dunks dans les derniers instants pour arracher une égalité, 41-41.

« C'était marrant, oui. J'ai essayé de donner du spectacle aux fans, tout en pensant à l'équipe et à l'œuvre caritative pour laquelle on jouait. C'était beaucoup de plaisir au final. J'espère que j'ai rendu ma famille, mes amis et les supporters d'Utah et de France fiers de moi. (…) Je voulais juste m'éclater », racontait Rudy Gobert à L’Equipe.

21 points, c’est tout simplement un record pour un All-Star français. Ni Tony Parker ni Joakim Noah n’avaient atteint pareil total. Le précédent record étant de 14 points pour TP.

Au final, c'est dommage qu'il n'ait pas pu jouer dans le dernier quart. Ça lui aurait plu. C'était physique et engagé. Pile dans son esprit. Et sa défense aurait fait du bien au Team Giannis. Surtout qu'à ce moment de la partie, il était encore en course pour le trophée de MVP.

C’est donc une belle première, réussie, pour Rudy Gobert.

Le double-double de Rudy Gobert