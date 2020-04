Run The Jewels est de retour avec son nouveau clip : « Ooh La La » !

Run The Jewels est de retour en grande forme avec les renforts des légendaires DJ Premier et Greg Nice. Un invité spécial s'incruste même dans la vidéo de leur titre "Ooh La La".

Comme la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain et que l'actualité est grandement ralentie, BasketSession a décidé d'ouvrir ses horizons en vous proposant des contenus « hoop culture » qui peuvent rebondir plus loin que le ballon orange qui nous passionne. On vous propose donc de découvrir le tout dernier clip de Run The Jewels : "Ooh La La" avec Greg Nice et DJ Premier.

Nous avions déjà eu l'occasion de vous en parler dans REVERSE, mais le duo Run The Jewels est clairement l'un de nos groupes préférés de ces dernières années... voire bien au-delà ! Car si la carrière de Killer Mike et d'El-P a brusquement décollé à partir du moment où ils ont eu l'excellente idée d'unir leurs forces, la qualité de leurs disques remonte à plusieurs décennies avant la sortie de leur dernier titre en date, "Ooh La La".

Depuis quasiment 25 ans, ces deux là brillaient dans l'ombre. El-P à New York tout d'abord au sein du groupe Company Flow, puis comme chef de fil de son label Def Jux (Aesop Rock, Camu Tao, Canibal Ox, RJD2...), et Killer Mike du côté d'Atlanta au sein du clan Dungeon Family (OutKast, Goodie Mob...). S'ils avaient tous les deux su se construire une fan base solide, ils n'avaient pourtant jamais réussi à percer le plafond de verre qui limite souvent la carrière des artistes dits "underground". Oui, mais ça, c'était avant !

Avant qu'El-P ne soit débauché quasiment contre son gré pour produire l'album "R.A.P. Music" de Killer Mike en 2012 et que les deux compères réalisent à quel point ils étaient faits pour aller ensemble. Depuis, ils ont sorti trois albums sous le nom de Run The Jewels et ont réussi l'exploit de se réinventer totalement, la quarantaine passée, pour finalement toucher du doigt le succès qui leur échappait jusque là.

Trois albums plus tard, et alors qu'ils s'apprêtent à sortir leur quatrième opus, le très attendu "RTJ 4", ils reviennent avec un clip détonnant avec Greg Nice (de Nice & Smooth) qui reprend son fameux "Ooh La La" lâché initialement sur le nom moins légendaire morceau "Dwyck" de Gang Starr. C'est d'ailleurs l'illustre DJ Premier qui officie aux platines à la fin du morceau, dans le clip duquel les plus attentifs verront même Zack de la Rocha, de Rage Against The Machine, faire une petite apparition.

Ce titre bourré d’énergie est la façon idéale de lancer la semaine en espérant vivement pouvoir aller s'éclater dehors tous ensemble le plus rapidement possible !

