Le récit du craquage complètement fou des Kings contre Charlotte

On ne pensait franchement pas voir la fin de match la plus folle de la saison en regardant ce Sacramento-Charlotte. Quand on dit fin de match de folle, il faut en fait comprendre "craquage gigantesque" des Kings, de plus en plus désespérants ces derniers temps. On n'aime pas quand des coaches perdent leur job en NBA. Mais que Luke Walton tienne encore plusieurs semaines après ce fiasco serait une immense surprise.

Revenons un peu sur ce money time complètement lunaire entre les Kings et les Hornets.

Nous sommes à 1:23 de la fin du match. Harrison Barnes claque un méchant dunk et exulte. Il a bien raison. Non seulement l'action est belle, mais grâce à ça, la messe semble dite. Les Sacramento Kings mènent donc de 8 points. Derrière, c'est encore mieux. Terry Rozier envoie une remise en jeu façon saucisse vers LaMelo Ball. De'Aaron Fox intercepte et file au panier, mais est découpé par le probable futur Rookie of the Year, sanctionné d'une faute flagrante de niveau 1.

Tenez-vous bien : les Kings mènent donc de 8 points à 1:09, avec deux lancers ET la possession à suivre. On dit souvent qu'impossible n'est pas français. Certains joueurs de la capitale californienne doivent avoir des origines bien de chez nous, c'est la seule explication à ce qui va suivre.

MJ, LeBron, Harden... Les 10 perfs les plus folles de l'ère moderne

De'Aaron Fox, qui tourne à 71% sur la ligne en carrière, manque ses deux lancers francs. Pas top, mais pas non plus dramatique, puisque Sacramento garde la balle et va pouvoir manœuvrer tranquillement. Fox effectue donc la remise en jeu. Plutôt que de manger le chrono, les Kings font preuve d'impatience. Après deux-trois échanges de balle et alors qu'il leur reste 14 secondes de possession à grignoter, Marvin Bagley a les fils qui se touchent et décide d'attaquer le cercle en plein trafic comme une brute épaisse. PJ Washington lui fait face et LaMelo Ball, en filou, vient le contrer par derrière. Sur la transition, "Scary Terry" Rozier sanctionne à 3 points. Il reste 52 secondes à jouer et Sacramento possède encore 5 points d'avance et la possession.

Nouveau manque de jugeote ensuite de la part des Kings. Plutôt que de chercher à alimenter un joueur décent sur la ligne des lancers, c'est Marvin Bagley qui hérite du ballon et est logiquement victime d'une faute pour l'envoyer dans la zone.

Ce qui devait arriver, arriva.

CQFR : Giannis rappelle qui est le patron, Tatum héroïque

Bagley, qui lance à 54% cette saison, loupe ses deux tentatives. Tétanisés, les Kings défendent mal. Barnes commet une faute très, très évitable sur Rozier sur un shoot à 3 points. L'ancien Bostonien ne se fait pas prier et met ses trois lancers. Charlotte revient à 2 points avec 33 secondes à jouer.

Lorsque De'Aaron Fox réussit à caler un tear drop pour redonner 4 points d'avance à 23 secondes du terme, Sacramento se dit que les sueurs froides seront sans conséquences, si ce n'est la blessure à la cheville de Buddy Hield après avoir heurté le pied de Caleb Martin.

Les Kings défendent correctement la possession suivante. Sauf que PJ Washington vit la meilleure nuit de sa carrière (42 pts) et plante une banderille à 3 points après un side step. -1, 17 secondes à jouer. Là encore, les Kings ont les cartes en main. Petit coup de théâtre toutefois : Buddy Hield revient sur le terrain en boîtant. Walton donne pour consigne à ses joueurs de servir le Bahaméen pour que ce soit lui, le King le plus adroit de l'effectif dans l'exercice (84% cette saison) qui aille sur la ligne sur la faute qui s'annonce.

Sur le premier lancer, le ballon roule autour du cercle et s'échappe. Le deuxième est converti, mais Charlotte, qui n'a plus de temps mort, a quand même l'occasion d'arracher la prolongation ou la victoire avec 10 secondes au chrono.

LaMelo Ball est à la manœuvre et sert Malik Monk derrière la ligne à 3 points. L'ancien de Kentucky décide de driver. Corey Joseph est trop facilement transpercé et Richaun Holmes commet la faute, alors que Monk a réussi à glisser le ballon contre la planche pour marquer. Le 2+1 est validé dans la foulée et il reste 1.4 seconde à Sacramento pour éviter l'humiliation. Hield tentera bien un tir désespéré depuis son camp, mais en vain.

Les mines déconfites des Kings en disent aussi long que le bonheur des Hornets de l'autre côté du terrain. Après avoir connu une bonne série il n'y a pas si longtemps, Sacramento est maintenant complètement englué dans les bas fonds de la Conférence Ouest. A son arrivée, le General Manager Monte McNair n'a pas pu ou voulu choisir "son" head coach. Le moment semble malheureusement bienvenu pour opérer un virage assez sec. A moins qu'il estime que Walton soit toujours l'homme de la situation, ce qui semble quand même compliqué à concevoir. Rappelons que les Kings ont manqué les playoffs de peu il y a 2 ans, avec David Joerger sur le banc. Depuis, le projet sportif a plus donné l'impression de régresser qu'autre chose...