Sandrine Gruda raconte le confinement en Italie

Parmi les internationaux qui évoluent en Italie, on retrouve Sandrine Gruda, la star de l'équipe de France. L'intérieure des Bleues porte cette saison le maillot de Schio et peut témoigner de la situation inédite en Italie, avec un possible avant-goût de ce qui attend les Français en matière de lutte contre la propagation du coronavirus. Particulièrement si les mesures sont prises à la légère comme c'est malheureusement le cas depuis ce week-end... Gruda était en duplex dans l'émission L'Expresso sur beIN Sports dimanche.

"Les choses ont vraiment changé. Nous sommes confinés chez nous. Il n'y a pas entrainement, donc on reste à la maison. On ne peut pas sortir faire un footing, rien. Sinon on est tout de suite arrêté par la police, sauf lorsqu'il faut sortir au supermarché. Je l'ai fait hier, munie d'un document officiel. Une fois au supermarché, on ne peut pas tous rentrer en même temps. C'est 30 personnes autorisées à la fois et il faut garder une distance d'un mètre dans la queue à la caisse. Quand je regardais autour de moi, une personne sur deux portait un masque. L'atmosphère est un peu tendue. Il y a peu de contacts avec l'extérieur, c'est assez spécial".

Le document imprimé est rédigé par le ministre de l'intérieur, on ne peut se déplacer que pour aller à l'hôpital, faire des courses, à la pharmacie ou sur notre lieu de travail. Si on se déplace et qu'on est arrêtés, le policier va appeler notre employeur pour vérifier nos dires. Si on a tort, on peut écoper d'une amende et d'années d'emprisonnement.

Je suis très axée sur la santé publique mondiale qui est une priorité pour moi. Ce n'est pas forcément le parti pris des gens qui dirigent les grandes instances du sport. Là je revenais d'un déplacement à Prague, qui n'aurait pas dû avoir lieu. On n'aurait pas dû avoir l'autorisation de voyager".

On le répète : restez chez vous. Il y aura des jours meilleurs.