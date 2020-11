Même douze ans après, les Sonics continuent de faire mieux que les Nets et les Kings

Ah que les Seattle Supersonics nous manquent. Quelle franchise historique. Disparue depuis 2008, après un déménagement vers Oklahoma City menant à la naissance du Thunder. Les Sonics ont disparu, oui, mais ils restent dans les mémoires. Et même leur passé de plus en plus lointain reste plus glorieux que le présent actuel de certaines franchises depuis plus de dix ans.

Illustration avec les Sacramento Kings et les Brooklyn Nets. La dernière série de playoffs gagnée par la franchise californienne (qui ne s’est pas qualifiée depuis 2006…) remonte à 2004. Il y a seize ans. Alors que les Sonics, justement, ont remporté une série en 2005. Plus récemment que les Kings donc.

Toujours sur les mêmes années, c’est en 2004 que les Nets ont connu pour la dernière fois un joueur nommé dans l’une des trois équipes All-NBA. Plus précisément Jason Kidd. Depuis rien. Alors que les Sonics envoyaient Ray Allen dans le deuxième cinq en 2005. Toutes les autres franchises ont eu au moins un joueur nommé dans une All-NBA Team depuis 2010. Même Sacramento et Charlotte.

Assez consternant pour les Nets et les Kings. Bon, au moins, à Brooklyn, avec Kyrie Irving et Kevin Durant, ça ne devrait pas tarder à se décanter. Par contre, pour voir les Kings en playoffs et en plus gagner une série… il va encore falloir se montrer patient.

