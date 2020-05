Un fan a imaginé le retour des Sonics et c’est magnifique

Un membre de la communauté Reddit a remis les Seattle Sonics au goût du jour en leur offrant un nouveau look moderne et rafraîchissant.

Le retour des Seattle Sonics est fermement attendu par de nombreux fans NBA. En attendant, certains en rêvent déjà. En imaginant à quoi cela pourrait ressembler. Le visuels créés par cet utilisateur de Reddit sont magnifiques - et donnent envie de revoir une franchise à Seattle - et donc nous avons voulu vous les partager.

Kevin Durant : "Je suis sûr que nous reverrons un jour une franchiseà Seattle"

Depuis le déménagement de la franchise à Oklahoma City en 2008, nombreux sont les fans nostalgiques des Supersonics qui rêvent de voir un jour la franchise renaître de ses cendres à Seattle. Drafté par les Sonics en 2007, Kevin Durant n'aura évolué qu'une seule saison sous les couleurs verte, jaune et blanche avant de faire le bonheur des fans du Thunder pendant huit ans. Une brève histoire d'amour qui a toutefois profondément marqué le nouveau joueur des Warriors, qui garde un souvenir indélébile de son éphémère passage dans la cité d'émeraude.

« J’y pense tout le temps », assurerait-il dans un entretien accordé à Sports Illustrated il y a quelques années.

« Les fans, la communauté, les leaders qu’il y avait ici à Seattle… Tout le monde était derrière l’équipe et les joueurs, donc je peux imaginer ce que ça aurait pu donner. »

D'après Kevin Durant, les Sonics bénéficiaient à l'époque d'un environnement unique qui ont joué un rôle majeur dans sa réussite précoce dans la ligue.

« J’avais 19 ans quand j’ai débuté ici. Donc ça aurait été vraiment incroyable de continuer à jouer ici. J’ai beaucoup appris, j’ai rencontré plein de superbes personnes et j’ai vécu dans cette ville qui est vraiment comme une maison pour moi. D’autres choses se sont produites par la suite… Mais je suis toujours attaché à cette ville. »

Si les rumeurs d'un retour d'une équipe à Rainy City ressurgissent de façon régulière, KD a toujours répété qu'il espérait que le projet se concrétise enfin dans un avenir proche.

« C’est ce que tous les joueurs aimeraient voir. Quand vous faites partie de cette communauté, c’est juste un sentiment incroyable.

Que ce soit moi ou n’importe quel autre joueur NBA, tout le monde voudrait qu’une équipe revienne s’installer ici.

C'est une ville de sports. Les natifs de Seattle et de l'état du Washington sont d'ailleurs bien représentés en NBA.

Je pense que toute cette branche-là mérite d'avoir une équipe. Mais je suis sûr que nous reverrons un jour une franchise là-bas. »

Les maillots, inspirés des anciens, sont particulièrement réussis !

Dès la prochaine expansion, Seattle devrait retrouver une équipe

On ne sait pas quand aura lieu la prochaine expansion en NBA. Ni combien d'équipes seront ajoutées à l'équation. Une chose paraît sûre, de l'aveu même d'Adam Silver, Seattle devrait retrouver une franchise comme au bon vieux temps des Supersonics.

"Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne mettions le sujet de l'expansion sur la table. Je ne veux pas donner de date précise, mais ça me paraît inévitable de développer des franchises. Seattle sera à n'en pas douter sur la shorlist des villes que nous allons regarder", avait expliqué Silver en 2017 dans le Player's Tribune.

Depuis 2008 et le départ des Sonics vers Oklahoma City pour devenir le Thunder, Seattle ne compte plus de franchise en NBA. La ville avait pourtant remporté le titre en 1979 et compte toujours une communauté basket très importante. Plusieurs investisseurs ont déjà monté des dossiers à Seattle dans l'espoir d'un déménagement ou d'une expansion ces dernières années.