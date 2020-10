Shaquille O'Neal devrait être heureux. Les Los Angeles Lakers, la franchise à laquelle il est le plus facilement attaché dans l'esprit des fans, a remporté un nouveau titre NBA. S'il s'est satisfait du sacre de son ancienne équipe et de son ex-coéquipier à Cleveland LeBron James, le Big Cactus n'a pas caché son agacement devant certains comportements dans le groupe de Frank Vogel. Shaq est comme ça : pour lui, ce sont les grands joueurs qui font gagner des titres et leurs coéquipiers ne doivent pas avoir les mêmes aspirations en ce qui concerne les célébrations et la popularité. Voici ce qu'il a déclaré dans son podcast cette semaine.

En pleurs, Dwight Howard gagne enfin un titre à Orlando

Shaq complimente Dwight Howard après des années de détestation

La cible est assez claire. Shaquille O'Neal visait particulièrement Dwight Howard, qui s'était filmé dans le vestiaire avec le trophée. "D12" avait certes été un peu théâtral, mais le type revenait quand même de loin. Même s'il n'est clairement pas le responsable principal du titre des Lakers, on ne peut pas le blâmer de manifester sa joie.

Ce tacle de Shaq est finalement un retour à la normale. Les relations entre la version originale et la copie moins fidèle que prévue ont souvent été exécrables. Shaquille O'Neal a longtemps rabaissé celui qui lui avait dérobé son surnom de Superman une fois entré en NBA. Au début de la saison, après que Dwight Howard l'a intégré à son cinq all-time des Lakers, Shaq avait adressé un petit message sympathique au pivot californien.

"Merci Superman. Tu joues très bien. Continue comme ça frérot, je suis fier de toi".

Shaquille O'Neal n'a pas tenu très longtemps avant de rechuter et de tacler celui qui était considéré un temps comme son possible successeur...

"You know what I don’t like as a player? Its a lot of players on their little instagram bragging like they were the reasons they got the championship. Sit your a** down."

-

Shaq goes off on some Lakers players pic.twitter.com/NGZpAxasrj

— League Alerts (@LeagueAlerts) October 22, 2020