En pleurs, Dwight Howard gagne enfin un titre à Orlando

Dwight Howard revient de loin. Si on nous avait dit, après son unique saison à Los Angeles en 2012 et son départ la queue entre les jambes, qu'il reviendrait aux Lakers et gagnerait un titre avec eux, on n'y aurait pas cru. Une traversée du désert et quatre franchises visitées plus tard, voilà que "D12" est champion NBA 2020 sous le maillot des Purple and Gold.

Clin d'oeil de l'histoire, c'est près d'Orlando, là où il pensait remporter son premier titre lorsqu'il défendait les couleurs du Magic, que le sacre a eu lieu. C'est peu de dire que Dwight Howard était ému après la victoire dans le game 6 contre le Miami Heat. Trophée Larry O'Brien entre les mains, l'ex-Superman s'est connecté sur Instagram pour partager son émotion avec ses fans et avec des sanglots dans la voix.

"Everybody out there, don't ever give up on your dreams! You can f**kin do it, I swear! Just keep fighting. I swear, don't ever give up on yourself. Look at this sh*t bruh!"

- An emotional Dwight Howard after winning an NBA Championship 🙏🏽pic.twitter.com/J8nB4YwCI9

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 12, 2020