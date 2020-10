Une fois l'euphorie passée dans le vestiaire des Los Angeles Lakers après la quête du titre NBA 2020, LeBron James a voulu se faire un petit plaisir. Le King, évidemment élu MVP des Finales, s'est allongé sur le sol du locker room californien, pour passer un appel Facetime avec sa mère Gloria. Pendant qu'il dissertait avec elle, il s'est fumé un bon gros cigare des familles comme le veut quasiment la tradition.

Les Lakers sacrés champions NBA, LeBron James élu MVP des finales !

Les caméras présentes dans le vestiaire ont pu filmer quelques instants de la conversation entre LeBron James et sa mère. A notre époque, on peut toujours se demander quelle est la part d'authenticité des séquences avec l'omniprésence médiatique, mais la relation entre LeBron et Gloria James est une constante dans la carrière du meilleur joueur de sa génération.

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW

