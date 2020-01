Shaquille O'Neal pense que son duo avec Kobe Bryant serait plus fort en 2 vs 2 que celui formé par LeBron James et Anthony Davis.

LeBron James et Anthony Davis forment un duo d'élite au sein des Los Angeles Lakers. Ils se trouvent parfaitement sur le terrain et leur tandem a mené la franchise à la première place de la Conférence Ouest. Des performances qui rappellent celles de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, à l'époque où ils portaient les couleurs de l'organisation mythique. Invité du Jimmy Fallon Show, Shaq a estimé que, pour lui, il n'y a aucun doute : son association avec Kobe était plus forte. Et ils auraient gagné un hypothétique 2 vs 2.

"J'aime bien ce genre de débat parce que nous n'aurons jamais la réponse mais oui, oh oui [nous aurions gagné]. Pour une raison très simple : qui aurait pu me stopper ?"

Probablement personne.

Via The Score