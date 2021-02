Shaq envoie une nouvelle pique dans les gencives de Donovan Mitchell

Quand Shaquille O'Neal a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs... Depuis le petit moment de malaise entre Donovan Mitchell et lui après un match, Shaq a du mal à complimenter l'arrière du Utah Jazz, même lorsqu'il est dans une forme aussi étincelante qu'en ce moment.

Mitchell et le Jazz restent sur 16 victoires en 17 matches, avec plusieurs prestations de haut niveau de la part de l'ancien joueur de Louisville.

Mardi, sur le plateau d'Inside the NBA, les camarades du Big Cactus, Candace Parker et Dwyane Wade, ont tenté de le faire changer d'avis au sujet de Donovan Mitchell, qu'il considère comme le 5e meilleur arrière de la ligue.

"Si je provoque Donovan Mitchell, c'est parce que je veux qu'il devienne une superstar. Pour le moment, il n'est qu'une star. Je veux qu'il atteigne le niveau de gens avec qui j'ai joué. Je savais ce que je faisais en tant que leader. Je ne pense pas que le Jazz soit encore prêt pour battre les Lakers. Mais est-ce qu'ils s'en approchent ? Oui".

Shaq continue, persiste et signe :

"J'ai dit que Donovan était le cinquième meilleur arrière de la ligue et je maintiens. Je l'ai déjà dit et tweeté, je trouve que Russell Westbrook est devant Donovan et je le prendrais plutôt que lui. Je ne me base pas encore sur cette saison uniquement, elle n'est pas terminée. Combien de fois on a vu des joueurs faire des démarrages canon ? J'apprécie Donovan Michell, mais je ne peux pas m'extasier devant le 5e meilleur de sa catégorie. Je m'extasie devant Stephen Curry".

Cette saison, Donovan Mitchell tourne à 24 points et 5 passes à presque 42% à 3 points. Il est en train de faire du Jazz un étonnant n°1 dans la Conférence Ouest et même dans toute la ligue. On dirait presque que "Spida" est en mission pour convaincre Shaq qu'il fait fausse route...

Donovan Mitchell, le symbole du coup de chaud et des ambitions du Jazz