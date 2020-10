Sixers : Morey débarque, Simmons ou Embiid sur le départ ?

Les Sixers ont changé de régime en nommant Daryl Morey et la question se pose désormais autour de l’avenir des deux stars Ben Simmons et Joel Embiid.

Joel Embiid et Ben Simmons ont joué 165 matches de saison régulière ensemble. C’est peu. Et presque déjà trop. En effet, le duo des deux All-Stars des Sixers n’a pas encore réussi à passer le second tour des playoffs et de nombreux observateurs pointent du doigt le manque de complémentarité du tandem avec un intérieur très fort dans la peinture et un ailier organisateur maladroit de loin.

Peut-être ont-ils simplement besoin d’être mieux entourés, et c’est une problématique qui se pose désormais pour Daryl Morey, le nouveau Président de la franchise. Il débarque avec ses idées et sa philosophie du basket moderne, « small ball. » ça peut coller avec Simmons. Ça peut éventuellement coller avec Embiid. Mais peut-être pas avec les deux à la fois. Alors, faut-il anticiper un transfert ?

James Harden, les Rockets ont déjà calmé les Sixers…

Invité du podcast Locked On Sixers, Keith Pompey assure que ce n’est pas dans les plans pour le moment. Et c’est logique. Les Sixers ont d’abord mis la responsabilité de leurs échecs sur le dos du coach, Brett Brown, licencié et remplacé par Doc Rivers. C’est toujours dans cet ordre. D’abord le coach. Ensuite, si vraiment ça ne marche pas, les joueurs.

Il est délicat de se séparer de joueurs aussi doués que Ben Simmons et Joel Embiid. Le tandem est trop talentueux – individuellement – pour ne pas avoir droit à plusieurs chances supplémentaires. En revanche, si ça coince encore dans les deux ans (même un an ?) à venir, il faudra se préparer à ce que Daryl Morey transfère l’un des deux.