Stephen Curry se sent capable de marquer 60 points sur la tête de n’importe qui

Stephen Curry et JaVale McGee ont été coéquipiers aux Golden State Warriors. Les deux joueurs ont gardé un bon contact et ils ont profité d'un live pour se titiller et se poser quelques questions. Le pivot a demandé au double-MVP sur quel joueur il se sentait capable de scorer 60 points. La réponse est sans appel.

"N'importe qui."

Steph’s confident he can drop a 60-piece on anybody 😤 (via @NBA) pic.twitter.com/xHkJcvSOu7 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2020

Le plus drôle reste la réaction de JaVale McGee, complètement hystérique.