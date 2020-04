Stephen Curry avoue : « Je ne défends pas la moitié du temps »

Stephen Curry a reconnu lors d'une discussion avec Chris Paul et non sans humour qu'il n'était pas le joueur qui faisait le plus d'efforts défensifs en NBA.

Stephen Curry et Chris Paul sont adversaires sur le terrain et se sont livrés de grosses batailles ces 6 ou 7 dernières années. En dehors, l'entente et plutôt bonne et les deux hommes ont partagé une discussion live sur Instagram cette semaine. A la demande des internautes, CP3 y a même évoqué sans rancune l'action passée à la postérité où Curry l'a crossé avec deux dribbles dans le dos avant de marquer.

"Je sais que c'était la date anniversaire il n'y a pas longtemps. Qu'est ce que je peux dire, il m'a eu".

Le meneur des Golden State Warriors a alors joué la carte de la modestie.

"Tu m'as eu au moins trois fois avant ça, moi je t'ai eu cette fois là à Los Angeles, Brandon Jennings m'a eu lors de ma saison rookie..."

Et d'ajouter en plaisantant à moitié derrière :

"De toute façon, je ne défends pas la moitié du temps".

L'une des chances de Stephen Curry, en plus d'être un joueur de basket formidable, c'est d'avoir pu jouer pendant des années dans un système où il a pu se "planquer" en défense, tant qu'il faisait le minimum syndical en termes d'efforts. Sur le plan de l'activité, il n'y a généralement rien à dire. Sur les matches-up, c'est plus compliqué.