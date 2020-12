Barack Obama était l'invité de Bakari Sellers et Bill Simmons dans un podcast de The Ringer. L'ancien président des Etats-Unis était évidemment obligé de parler de basket, son sport préféré, et de NBA. Après avoir évoqué il y a quelques semaines la question du GOAT et la place de LeBron James dans ce classement théorique, […]

Barack Obama était l'invité de Bakari Sellers et Bill Simmons dans un podcast de The Ringer. L'ancien président des Etats-Unis était évidemment obligé de parler de basket, son sport préféré, et de NBA. Après avoir évoqué il y a quelques semaines la question du GOAT et la place de LeBron James dans ce classement théorique, Obama s'est cette fois un peu attardé sur le cas de Stephen Curry.

Selon lui, ce n'est pas parce qu'il n'est pas physiquement impressionnant que le meneur des Golden State Warriors n'est pas un athlète hors du commun.

"Ces athlètes de classe mondiale sont comme des X-Men. Certains, en les voyant, tu penses à Hulk. Lorsque tu es debout à côté de LeBron, tu sais que c'est un monstre. Quand tu es à côté de Stephen Curry, il est plus comme ces super-héros qui ont un pouvoir lorsqu'ils enlèvent leur lunettes, ou un truc comme ça. Tu ne peux pas le voir au premier coup d'oeil, mais il est tout autant un monstre".

Quant à la question un peu moins clivante que celle du GOAT au sujet du meilleur shooteur de tous les temps, Barack Obama est catégorique.

"Il n'y a même pas débat. Je n'ai jamais vu quelqu'un shooter comme Stephen Curry, d'autant de manières différentes, dans des positions aussi improbables et avec autant de régularité que lui. Je connais bien Stephen et je peux vous dire que tout ce qu'il fait est précis et calculé".

Stephen Curry va devoir montrer qu'il peut toujours être un sniper monumental cette saison, alors que les Warriors devront se passer de Klay Thompson et compteront plus que jamais sur lui pour les ramener à un classement un peu plus digne de l'institution qu'ils sont devenus.