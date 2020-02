Stephen Curry rejouera dimanche contre Washington

Il avait ciblé le 1er mars comme date de retour et Stephen Curry sera bien dans les temps. Le double MVP 2015 et 2016 va faire son grand retour avec les Golden State Warriors dimanche pour y affronter les Washington Wizards de l'incandescent Bradley Beal. Blessé à la main gauche et opéré par la suite, le meneur des Dubs n'a, pour l'heure, disputé que quatre rencontres cette saison. Il avait quitté ses coéquipiers le 31 octobre, et son absence atteindra donc les quatre mois.

Si on pouvait s'attendre à ce que les Warriors mettent leur joueur au frigo pour tout le reste de l'exercice, Stephen Curry voulait lui rejouer coûte que coûte. La perspective de reprendre la compétition avant de prendre part aux Jeux Olympiques était très importante à ses yeux. Essentiellement donc une histoire de rythme puisque les Warriors n'ont plus rien à jouer mis à part une place parmi les trois derniers de la ligue. Cette dernière leur assurerait un top 4 en juin prochain lors de la Draft. Steve Kerr va également en profiter pour parfaire les premiers automatismes avec sa star et Andrew Wiggins, arrivé lors de la dealine en échange de D'Angelo Russell.

Les stats de Stephen Curry