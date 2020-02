Les fans des Golden State Warriors se réjouissent de revoir Stephen Curry sur le terrain avant la fin de la saison. Nous aussi, évidemment. Voir une équipe aussi dominante tomber aussi bas en si peu de temps, ça fait mal au coeur. Mais tout le monde devra se montrer patient et ne pas attendre monts et merveilles du double MVP dans un premier temps. Si sa main est techniquement "réparée" - on le voit bien sur les vidéos de ses drills ces derniers jours - Curry ne sera pas à 100% en termes de sensations avant un bout de temps en ce qui concerne le shoot. C'est son coach personnel, Brandon Payne, l'homme qui l'a fait changer de dimension depuis le début de leur collaboration, qui l'a expliqué sur NBC Sports. Le problème est d'ordre nerveux.

"Je ne pense pas qu'il y ait de risque réel de voir Steph se blesser à nouveau à la main. En termes de guérison, tout se passe vraiment très bien. Sur le plan du nerf, on est toujours en train de travailler dessus et c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. Ce n'est pas encore revenu autant qu'il l'aimerait à l'heure actuelle, mais ça va mieux. Il se sent un peu mieux, mais les médecins nous ont dit que ça pouvait prendre jusqu'à un an pour que ça revienne pleinement".

Payne a expliqué que Stephen Curry avait également étudié des techniques de guérison plus modernes.

"On a fait des recherches en utilisant la réalité virtuelle pour travailler sur ses mains et sur la communication nerveuse, du bout de ses doigts jusqu'à son cerveau. On va souvent faire ça pendant l'intersaison".

Stephen Curry a d'abord été annoncé sur le retour pour le 1er mars contre Washington, mais Steve Kerr a finalement expliqué que ce comeback pourrait intervenir un peu plus tard.

Ce n'est pas comme si les Warriors, bons derniers et focus sur la loterie, étaient particulièrement pressés ou dans l'urgence en termes de résultats.