Dans le documentaire The Last Dance, Michael Jordan a raconté sa fameuse bagarre avec Steve Kerr en 1995. Dans son récit, His Airness a minimisé l'importance de cet incident, qui a finalement rapproché les deux hommes aux Chicago Bulls. Mais comme beaucoup de ses anciens partenaires, l'actuel entraîneur des Golden State Warriors n'est pas totalement d'accord avec cette version. De passage au micro du podcast "Green Light", Kerr a livré ses impressions sur cet accrochage.

"J'en ai un souvenir différent par rapport à ce que Michael a raconté dans le show. De mon côté, je me souviens que Phil Jackson avait pris les escaliers pour monter à son bureau. Nous étions lors d'un match d'entraînement et Phil avait dû s'absenter par rapport à un coup de fil.

Donc ensuite, Phil est venu voir ce qu'il s'était passé. Par la suite, il m'a vu et m'a dit : 'il va falloir nettoyer tout ça'. Et j'ai répondu : 'mon œil ou ma relation avec Michael ?'", a confié Steve Kerr.

Avec cette anecdote, Steve Kerr veut donc bien faire comprendre que ce problème avec Michael Jordan n'était pas isolé. Et surtout pas "insignifiant", mais révélateur de la mauvaise relation entre les deux hommes. Heureusement pour les Bulls, cette bagarre a marqué un tournant dans leur relation.