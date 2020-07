Steve Kerr est un mec en or, la preuve avec cette histoire émouvante

Les qualités humaines de Steve Kerr ne sont plus à démontrer. L'histoire racontée cette semaine par son ancien joueur Omri Casspi lors d'une discussion entre eux sur le podcast de l'Israélien n'en est pas moins édifiante et parfaitement symbolique de la personne qu'est Kerr.

Fin 2017, alors qu'il jouait encore pour les Golden State Warriors, Casspi a appris que le fils d'un ami en Israël avait le cancer et plus que quelques mois à vivre. L'ancien ailier des Kings s'est alors arrangé pour que le garçon et sa famille, viennent passer du temps en Californie pour assister à des matches NBA.

Les Warriors ont alors laissé le gamin, fan des Warriors, et sa famille accéder à l'entrainement de l'équipe. Une empathie qui avait déjà marqué Omri Casspi, pas forcément préparé à ce qu'il a vu ensuite de la part de son coach Steve Kerr.

"Il y avait un balcon où les invités pouvaient rester pendant l'entraînement. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Tu est monté pour aller voir le petit et sa mère et leur a demandé de descendre pour voir la séance de près. On était l'une des équipes les plus célèbres de tous les temps et un gamin avec le cancer a pu vivre cette expérience.

Pendant que je faisais ma routine de shoots après l'entraînement, je t'ai vu parler à la mère. J'ai dit à la famille que j'allais prendre ma douche, m'étirer et que je revenais dans 20 à 30 minutes pour les emmener déjeuner. Quand je suis revenu 40 minutes plus tard, tu étais toujours là en train de parler avec la mère et vous étiez tous les deux en larmes. Je n'oublierai jamais cette image.

Le lendemain, tu leur as donné de meilleures places dans la salle, tu les as emmenés dans les coulisses et dans la salle VIP. Klay Thompson est venu leur donner ses chaussures. Le petit pleurait de joie, je m'en souviens".