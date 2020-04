Richard Jefferson s'ennuyait, alors il a décidé de tenter de pousser Eric Paschall à dire des choses qu'il regretterait plus tard. Lors d'un live Instagram entre les deux hommes, Jefferson a ainsi demandé au rookie des Golden State Warriors si Steve Kerr, son coach, était aussi énervant qu'il en a l'air, avant d'ajouter qu'il ne l'avait "jamais aimé", que ce soit comme adversaire sur le terrain ou après sa retraite.

"Je ne pense pas qu'il soit énervant. Je pense que c'est un super mec", a prudemment rétorqué Eric Paschall, avant de démasquer les intentions de l'ancien champion NBA avec Cleveland devenu consultant à la télévision, forcé de reconnaître que Steve Kerr, passé par la fac d'Arizona comme lui, était bien une personne difficile à détester...

Nah, @Rjeff24 play too much, but the Warriors rook @epaschall ain't fallin' for it 🤣 pic.twitter.com/JmwcXpMf8I

— SportsCenter (@SportsCenter) March 31, 2020