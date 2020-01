Le All-Star Game est une fête dédiée essentiellement aux fans de NBA. C'est pourquoi les passionnés sont invités chaque année à voter pour élire les cinq majeurs des deux Conférences. Mais les suffrages sont de plus en plus loufoques depuis l'explosion des réseaux sociaux. Tacko Fall est par exemple sixième à l'Est... alors qu'il n'a joué que 11 minutes cette saison ! Une plaisanterie qui n'enchante pas Brad Stevens, son coach aux Boston Celtics.

"Je n'aime pas ça. Les récompenses comme les awards devraient dépendre uniquement de ce qui se passe sur le terrain", commente l'entraîneur.

Pour le All-Star Game, c'est une question de point de vue. Certains diront que si l’événement est vraiment fait pour les fans - comme la ligue veut le mettre en avant - alors autant aller jusqu'au bout du raisonnement et laisser les fans choisir leurs coqueluches. Mais de nombreux points financiers entrent en jeu. Plusieurs joueurs NBA touchent des bonus en fonction de leurs performances et de leur participation ou non (par exemple) au All-Star Game. Du coup, le mérite a une part importante vu qu'il y a des conséquences pécuniaires. Bref, que Brad Stevens se rassure : Tacko Fall ne sera pas All-Star. Les votes du public comptent seulement à hauteur de 50%. Les 50% restants sont répartis entre les médias et les joueurs. Et ni les journalistes ni les joueurs NBA ne militeront en faveur du Soudanais.