Tiger King : Shaq plaide l’ignorance après le bad buzz

Lorsque Shaquille O'Neal a vu que Netflix sortait une série documentaire sur le "Tiger King" Joseph Maldonado, il devait se douter que son nom allait rapidement sortir. Le Hall of Famer a aussi dû accueillir avec un enthousiasme modéré le carton énorme qu'est en train de réaliser la série à travers le monde. C'est même le programme le plus regardé sur la plateforme de streaming !

Pour faire simple et sans spoiler si vous avez prévu de regarder les 7 épisodes de l'histoire complètement barrée et à peine croyable du "Tiger King", on y suit les tribulations de "Joe Exotic", propriétaire d'un zoo pour animaux exotiques, particulièrement des félins, dans l'Oklahoma. Maldonado est polygame et actuellement en prison pour avoir tenté de faire assassiner la présidente d'une association de sauvetage des animaux maltraités ET pour vente illégale de bébés animaux. Dites-vous que ce n'est même pas lui le personnage le plus farfelu et invraisemblable de cette série documentaire...

Mais revenons-en à Shaq.

Le "Big Cactus" apparaît dès le premier épisode de "Tiger King". On l'y voit rendre visite à des bébés tigres qu'il sponsorise et servir quelque peu de VRP au zoo en vantant les mérites de son propriétaire. En 2016, lorsque "Joe Exotic" a fait acte de candidature pour la Maison Blanche, Shaq l'avait même soutenu pour la plaisanterie. Le bad buzz était inévitable aujourd'hui pour l'ancien joueur NBA, qui a réagi dans on "Big Podcast with Shaq" aux critiques sur sa complicité en plaidant l'ignorance.

"J'adore les gros félins, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait là-bas. On y est allé et c'était un endroit superbe. J'ai fait des dons pour que les tigres soient nourris et tout ça. On a pris des photos avec eux et j'y suis retourné quelques fois. Un jour, on a appris qu'il était impliqué dans toutes ces choses et j'ai cessé d'y aller. Je ne lui ai jamais acheté de tigres. C'était uniquement du sponsoring. Je ne blesse pas d'animaux et j'adore les tigres blancs en particulier. Je fais souvent des dons à des zoos pour aider ces tigres, mais je n'en possède pas chez moi. Les gens penseront ce qu'ils veulent, mais j'étais juste un visiteur là-bas. J'ai rencontré ce gars, mais ce n'était pas mon ami. Je le connais pas, je n'ai jamais fait de business avec lui et je ne savais pas ce qui se passait là-bas".

Le trailer de la série documentaire "Tiger King, Murder, Mayhem and Madness" est en-dessous si vous voulez tenter l'expérience.