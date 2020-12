"Tony Parker, The Final Shot", documentaire sur le meilleur basketteur français de l'histoire, sortira sur Netflix en tout début d'année.

Tout a été dit, écrit sur Tony Parker. Quatre fois champion NBA, six fois All-Star, MVP des Finales, la carrière de TP se passe de commentaires tant elle a été immense. Il faut rajouter de nombreuses médailles avec l'Equipe de France. Dont la plus belle remportée lors de l'Euro 2013. Assurément le meilleur Français de l'histoire ayant un jour joué au basket.

Si bien qu'il va avoir droit à son documentaire sur Netflix. Intitulé "Tony Parker The Last Shot", il retracera évidemment l'épopée du meneur emblématique des San Antonio Spurs. Mais aussi des Charlotte Hornets. C'est lors de cette ultime saison en Caroline du Nord que des caméras l'ont suivi avec de nombreux témoignages dont ceux des légendes comme Tim Duncan et Kobe Bryant.

Il sera également question, comme vous le verrez sur la bande annonce, de sa terrible blessure subie en 2017. À titre d'information, le réalisateur est Florent Bodin qui s'était déjà occupé du "K Benzema" mais aussi du dernier documentaire sur Gims. Et dont on est fier de dire qu'il était un membre éminent de notre team au début de notre aventure BasketSession / REVERSE.

Ce documentaire à ne rater sous aucun prétexte sera disponible sur la célèbre plateforme à compter du 6 janvier prochain.

L'odyssée de Tony Parker