Maillots, logos : Changement de look complet pour les Raptors en 2021 !

On a failli vibrer, on a failli craquer 100 balles en précommande pour choper notre madeleine textile du jurassique. Mais non... Petit soupir.

Le gros dinosaure rouge sur le torse, le maillot bleu aux tons violets (ou violet aux tons bleus, on n’a jamais vraiment su), l’époque de Vince Carter, Tracy McGrady… Ah que cette tunique des Toronto Raptors est iconique. Elle nous rappelle des souvenirs. C’est presque de la nostalgie. Alors quand on a lu que la franchise canadienne allait changer de jersey, on s’est mis à rêver d’un retour aux sources. On se préparait même à lâcher une centaine de dollars sur le NBA Store.

Mais en fait, non. Raté. Les Raptors vont effectivement se faire un lifting. Nouveau look pour une nouvelle vie, celle d’un champion en NBA (toujours en titre d’ailleurs !). Et donc un nouveau logo et un nouveau maillot. L’information a été rapportée par Sports Logo, la référence sur le sujet.

Le site spécialisé précise que les Canadiens adopteront un style similaire à leur uniforme « Earned collection » 2019. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, c’est donc le maillot rouge avec une bande blanche en « V », façon Girondins de Bordeaux, sur le torse. Celui que portaient Kawhi Leonard et ses coéquipiers lors du Game 6 des finales de l’an dernier, le match du sacre.

Le scapulaire appelé « chevron » en anglais était déjà présent sur le maillot en… 2000. Mais sur les côtés. Il a été remis au goût du jour sur certains maillots spéciaux des Raptors ces dernières années. Et ce sera donc bientôt la tunique principale de l’équipe. Les détails exacts n’ont pas encore été révélés. Il n’y a pas de visuel pour l’instant. Mais on peut supposer que les couleurs principales resteront le blanc et le rouge, celles du Canada.

Ce n'est pas le maillot de 98... mais ça reste un super jersey !